İgnacio Chicco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Chicco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnacio Chicco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgnacio Chicco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgnacio Chicco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Chicco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgnacio Chicco

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Chicco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Chicco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Chicco 30 Haziran 1996 tarihinde Brinkmann şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ignacio Francisco Chicco şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Chicco Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnacio Chicco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. İgnacio Chicco'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Chiccoboyu ve yaşı kaç

İgnacio Chicco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnacio Chicco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İgnacio Chicco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Chicco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında CA Colón II

8 Ağu 2016 yılında CA Talleres

30 Haziran 2017 yılında CA Colón II

1 Temmuz 2018 yılında CA Colón

İgnacio Chicco kimdir

İgnacio Chicco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Chicco şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İgnacio Chicco nereli

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