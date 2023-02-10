İgnacio Colombini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Colombini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnacio Colombini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgnacio Colombini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgnacio Colombini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Colombini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgnacio Colombini

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Colombini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Colombini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Colombini 12 Mayıs 1992 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ignacio Manuel Colombini şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Colombini Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. İgnacio Colombini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgnacio Colombini'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

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İgnacio Colombini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnacio Colombini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

İgnacio Colombini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Colombini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Racing Club

10 Ağu 2013 yılında Miramar

29 Temmuz 2014 yılında Almagro

25 Ocak 2016 yılında Quilmes

1 Temmuz 2016 yılında Almirante Brown

1 Temmuz 2018 yılında Atlanta

1 Temmuz 2019 yılında Sol de América

8 Ocak 2020 yılında Defensor

8 Şubat 2021 yılında Atlanta

1 Ocak 2022 yılında Almirante Brown

17 Temmuz 2022 yılında Audax Italiano

3 Ocak 2023 yılında Ferro

İgnacio Colombini kimdir

İgnacio Colombini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Colombini şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Compania Salto (-2004)

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İgnacio Colombini nereli

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