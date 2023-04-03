İgnacio Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Franco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İgnacio Franco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İgnacio Franco {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İgnacio Franco Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Atlético Sarmiento (Junin) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımına - tarihinde katılmıştır. İgnacio Franco'nin Club Atlético Sarmiento (Junin) II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İgnacio Franco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İgnacio Franco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İgnacio Franco şuan Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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