İgnacio Gariglio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Gariglio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Gariglio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Gariglio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Gariglio 25 Nisan 1998 tarihinde Santa Rosa şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Gariglio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnacio Gariglio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata II takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İgnacio Gariglio'nin Club Estudiantes de La Plata II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgnacio Gariglio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Gariglio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Gariglio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Gariglio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Estudiantes II

6 Ekim 2020 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes II

İgnacio Gariglio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Gariglio şuan Club Estudiantes de La Plata II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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