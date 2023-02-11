İgnacio Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Gonzalez 25 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Gonzalez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GESMC yapmaktadır. İgnacio Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. İgnacio Gonzalez'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgnacio Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnacio Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında San Martín (SJ)

9 Haziran 2022 yılında Sp. Peñarol

31 Aralık 2022 yılında San Martín (SJ)

İgnacio Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Gonzalez şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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