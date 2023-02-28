İgnacio Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Gonzalez 2 Aralık 1989 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da José Ignacio González Catalán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Gonzalez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnacio Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgnacio Gonzalez'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgnacio Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Colo Colo

1 Ocak 2011 yılında CD Puerto Montt

31 Aralık 2011 yılında Colo Colo

1 Ocak 2013 yılında CD Everton

31 Aralık 2013 yılında Colo Colo

1 Temmuz 2015 yılında Copiapó

1 Temmuz 2016 yılında Palestino

1 Temmuz 2017 yılında San Luis

1 Ocak 2019 yılında Palestino

1 Ocak 2020 yılında Antofagasta

1 Ocak 2023 yılında O'Higgins

İgnacio Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Gonzalez şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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