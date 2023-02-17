İgnacio Guerrico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Guerrico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Guerrico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Guerrico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Guerrico 9 Temmuz 1998 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Guerrico Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnacio Guerrico, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 21 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İgnacio Guerrico'nin NK Maribor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Guerrico Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Guerrico isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Guerrico Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Guerrico futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2018 yılında San Carlos

21 Ocak 2021 yılında NK Maribor

31 Ağu 2021 yılında Tabor Sezana

1 Şubat 2022 yılında NK Maribor

İgnacio Guerrico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Guerrico şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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