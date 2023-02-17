İgnacio Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Gutierrez 23 Mayıs 2002 tarihinde San Miguel şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Gutierrez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnacio Gutierrez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores de Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Defensores de Belgrano takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İgnacio Gutierrez'nin Defensores de Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İgnacio Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mayıs 2022 yılında Minnesota 2

30 Kasım 2022 yılında Vélez II

8 Şubat 2023 yılında Def. Belgrano

İgnacio Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Gutierrez şuan Defensores de Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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