İgnacio Jauregui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Jauregui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnacio Jauregui kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgnacio Jauregui ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgnacio Jauregui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Jauregui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Jauregui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Jauregui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Jauregui 2 Ağu 1995 tarihinde Mercedes şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Jáuregui şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Jauregui Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. İgnacio Jauregui, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgnacio Jauregui'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Jauregui Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ignaciojauregui_/

İgnacio Jaureguiboyu ve yaşı kaç

İgnacio Jauregui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Jauregui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

İgnacio Jauregui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Jauregui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Gimnasia

1 Temmuz 2014 yılında Gimnasia II

20 Ocak 2016 yılında Estudiantes SL

31 Aralık 2016 yılında Gimnasia II

1 Temmuz 2017 yılında Ferro (GP)

1 Temmuz 2018 yılında WSG Wattens

1 Temmuz 2021 yılında R. B. Linense

22 Ocak 2022 yılında At. Saguntino

30 Haziran 2022 yılında R. B. Linense

1 Temmuz 2022 yılında FC Dornbirn

İgnacio Jauregui kimdir

İgnacio Jauregui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Jauregui şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

İgnacio Jauregui Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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İgnacio Jauregui nereli

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