İgnacio Jeraldino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Jeraldino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Jeraldino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Jeraldino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Jeraldino 6 Aralık 1995 tarihinde Llay-Llay şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Şili,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ignacio Alejandro Jeraldino Jil şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Jeraldino Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. İgnacio Jeraldino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgnacio Jeraldino'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Jeraldino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnacio Jeraldino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İgnacio Jeraldino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Jeraldino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında San Felipe

7 Temmuz 2014 yılında Parma U19

26 Ocak 2015 yılında San Felipe

29 Mayıs 2015 yılında La Calera

30 Haziran 2016 yılında San Felipe

1 Temmuz 2017 yılında Audax Italiano

1 Ocak 2020 yılında Atlas

1 Ocak 2021 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2022 yılında Coquimbo Unido

31 Aralık 2022 yılında Santos Laguna

9 Ocak 2023 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2023 yılında Santos Laguna

İgnacio Jeraldino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Jeraldino şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

İgnacio Jeraldino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 9 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 9 numaralı formasıyla 15 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.