İgnacio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio 1 Aralık 1996 tarihinde Currais Novos - RN şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ignácio da Silva Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pessoa's Sports yapmaktadır. İgnacio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgnacio'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgnacio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ignacii0_96/

İgnacio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında EC Bahia B

31 Aralık 2018 yılında Força-RN

8 Ocak 2019 yılında EC Bahia

2 Ekim 2020 yılında CSA

31 Ocak 2021 yılında EC Bahia

1 Haziran 2021 yılında Chapecoense

31 Aralık 2021 yılında EC Bahia

2 Ocak 2023 yılında Sport. Cristal

İgnacio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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