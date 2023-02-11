İgnacio Lago kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Lago Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Lago adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Lago Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Lago 5 Ağu 2002 tarihinde Isidro Casanova şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Manuel Ignacio Lago şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Lago Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnacio Lago, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgnacio Lago'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Lago Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnacio Lago isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Lago Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Lago futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Almirante Brown

11 Eylül 2020 yılında Talleres II

30 Haziran 2021 yılında Almirante Brown

1 Temmuz 2021 yılında Talleres II

8 Temmuz 2021 yılında Tlaxcala

31 Aralık 2021 yılında Talleres II

1 Ocak 2022 yılında CA Talleres

9 Haziran 2022 yılında San Martín (SJ)

31 Aralık 2022 yılında CA Talleres

1 Ocak 2023 yılında Rafaela

31 Aralık 2023 yılında CA Talleres

İgnacio Lago Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Lago şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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