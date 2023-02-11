İgnacio Lobo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Lobo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Lobo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Lobo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Lobo 28 Mayıs 1996 tarihinde San Salvador de Jujuy şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Lobo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnacio Lobo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 3 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. İgnacio Lobo'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgnacio Lobo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnacio Lobo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Lobo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Lobo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında GyE Jujuy II

1 Temmuz 2017 yılında ACyD Altos Hornos Zapla

1 Ocak 2019 yılında Monterrico

3 Eylül 2020 yılında Gimnasia (J)

İgnacio Lobo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Lobo şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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