İgnacio Maestro Puch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Maestro Puch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnacio Maestro Puch kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgnacio Maestro Puch ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgnacio Maestro Puch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Maestro Puch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgnacio Maestro Puch

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Maestro Puch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Maestro Puch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Maestro Puch 13 Ağu 2003 tarihinde San Miguel (Tucumán) şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ignacio Daniel Maestro Puch şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Maestro Puch Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports-Consultor AG yapmaktadır. İgnacio Maestro Puch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgnacio Maestro Puch'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Maestro Puch Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ignacio_maestropuch/

İgnacio Maestro Puchboyu ve yaşı kaç

İgnacio Maestro Puch Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnacio Maestro Puch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İgnacio Maestro Puch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Maestro Puch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CA Tucumán II

1 Temmuz 2022 yılında Atl. Tucumán

İgnacio Maestro Puch kimdir

İgnacio Maestro Puch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Maestro Puch şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

İgnacio Maestro Puch Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 22 numaralı formasıyla 8 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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İgnacio Maestro Puch nereli

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