İgnacio Malcorra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Malcorra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Malcorra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Malcorra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Malcorra 24 Temmuz 1987 tarihinde Río Colorado şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Víctor Ignacio Malcorra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Malcorra Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. İgnacio Malcorra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 25 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. İgnacio Malcorra'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Malcorra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ignaciomalcorra/

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İgnacio Malcorra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnacio Malcorra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İgnacio Malcorra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Malcorra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında C.A.I.

1 Temmuz 2011 yılında Aldosivi

31 Temmuz 2014 yılında CA Unión

1 Temmuz 2016 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2018 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2020 yılında Atlas

1 Temmuz 2021 yılında Lanús

25 Haziran 2022 yılında Rosario Central

İgnacio Malcorra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Malcorra şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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