İgnacio Mesina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Mesina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnacio Mesina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgnacio Mesina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgnacio Mesina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Mesina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnacio Mesina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Mesina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Mesina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Mesina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Mesina 16 Ocak 2001 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur.  Şili uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Antonio Mesina Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Mesina Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgnacio Mesina'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgnacio Mesina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Mesina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

İgnacio Mesina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Mesina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Palestino

1 Ocak 2023 yılında Coquimbo Unido

İgnacio Mesina kimdir

İgnacio Mesina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Mesina şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İgnacio Mesina nereli

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