İgnacio Miramon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Miramon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Miramon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Miramon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Miramon 12 Haziran 2003 tarihinde Bolívar şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Juan Ignacio Miramón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Miramon Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnacio Miramon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgnacio Miramon'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Miramon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Miramon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Miramon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Miramon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Gimnasia II

1 Ocak 2023 yılında Gimnasia

İgnacio Miramon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Miramon şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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