İgnacio Pietrobono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Pietrobono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Pietrobono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Pietrobono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Pietrobono 29 Haziran 1991 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Pietrobono Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. İgnacio Pietrobono, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores de Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Defensores de Belgrano takımına 8 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. İgnacio Pietrobono'nin Defensores de Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Pietrobono Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnacio Pietrobono isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Pietrobono Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Pietrobono futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2020 yılında Def. Belgrano

10 Ocak 2022 yılında San Luis

31 Aralık 2022 yılında Def. Belgrano

İgnacio Pietrobono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Pietrobono şuan Defensores de Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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