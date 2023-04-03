İgnacio Poplawski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Poplawski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Poplawski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Poplawski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Poplawski 15 Mart 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. Arjantin,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Ignacio Poplawski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Poplawski Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata II takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İgnacio Poplawski'nin Club Estudiantes de La Plata II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgnacio Poplawski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Poplawski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Poplawski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Poplawski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Estudiantes II

9 Ocak 2020 yılında Orlando City B

30 Kasım 2020 yılında Estudiantes II

9 Nisan 2021 yılında Fort Lauderdale

30 Kasım 2021 yılında Estudiantes II

İgnacio Poplawski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Poplawski şuan Club Estudiantes de La Plata II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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