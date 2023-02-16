İgnacio Pussetto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Pussetto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Pussetto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Pussetto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Pussetto 21 Aralık 1995 tarihinde Cañada Rosquín şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Pussetto Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Group yapmaktadır. İgnacio Pussetto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampdoria futbol takımında oynamaktadır. Sampdoria takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İgnacio Pussetto'nin Sampdoria ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Pussetto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nachopussetto/

İgnacio Pussetto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Pussetto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İgnacio Pussetto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Pussetto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Rafaela

18 Temmuz 2016 yılında Huracán

17 Temmuz 2018 yılında Udinese

14 Ocak 2020 yılında Watford

5 Ekim 2020 yılında Udinese

30 Haziran 2022 yılında Watford

1 Eylül 2022 yılında Sampdoria

30 Haziran 2023 yılında Watford

İgnacio Pussetto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Pussetto şuan Sampdoria takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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