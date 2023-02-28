İgnacio Rey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Rey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Rey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Rey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Rey 15 Ekim 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Rey Helou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Rey Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnacio Rey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgnacio Rey'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgnacio Rey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ignaciorey99/

İgnacio Rey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Rey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Rey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Rey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Universit. II

22 Mart 2019 yılında Unión Huaral

31 Aralık 2019 yılında Universit. II

15 Mart 2021 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2022 yılında UTC

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

İgnacio Rey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Rey şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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