İgnacio Russo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Russo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnacio Russo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgnacio Russo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgnacio Russo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Russo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgnacio Russo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Russo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Russo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Russo 13 Aralık 2000 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Russo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Patagonia Players yapmaktadır. İgnacio Russo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgnacio Russo'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Russoboyu ve yaşı kaç

İgnacio Russo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnacio Russo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

İgnacio Russo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Russo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ros. Central II

11 Ocak 2022 yılında Chacarita Jrs

31 Aralık 2022 yılında Ros. Central II

1 Ocak 2023 yılında Patronato

31 Aralık 2023 yılında Ros. Central II

İgnacio Russo kimdir

İgnacio Russo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Russo şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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İgnacio Russo nereli

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