İgnacio Saavedra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Saavedra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Saavedra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Saavedra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Saavedra 12 Ocak 1999 tarihinde Vitacura şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Antonio Saavedra Pino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Saavedra Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. İgnacio Saavedra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. İgnacio Saavedra'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Saavedra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/i6nacio_sp/

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İgnacio Saavedra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Saavedra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İgnacio Saavedra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Saavedra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında U. Católica

İgnacio Saavedra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Saavedra şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

İgnacio Saavedra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 6 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Şili U17 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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