İgnacio Schor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Schor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnacio Schor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgnacio Schor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgnacio Schor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Schor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgnacio Schor

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Schor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Schor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Schor 4 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Schor Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnacio Schor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. İgnacio Schor'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Schorboyu ve yaşı kaç

İgnacio Schor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnacio Schor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İgnacio Schor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Schor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Platense

İgnacio Schor kimdir

İgnacio Schor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Schor şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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İgnacio Schor nereli

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