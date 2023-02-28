İgnacio Tapia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Tapia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Tapia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Tapia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Tapia 22 Şubat 1999 tarihinde Concepción şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Alejandro Tapia Bustamante şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Tapia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. İgnacio Tapia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İgnacio Tapia'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Tapia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Tapia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Tapia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Tapia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Huachipato

1 Şubat 2022 yılında U. de Chile

İgnacio Tapia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Tapia şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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