İgnacio Tapia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Tapia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Tapia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Tapia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Tapia 1 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Tapia Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interplayers yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belgrano de Córdoba II futbol takımında oynamaktadır. Belgrano de Córdoba II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İgnacio Tapia'nin Belgrano de Córdoba II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Tapia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Tapia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Tapia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Tapia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Belgrano II

İgnacio Tapia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Tapia şuan Belgrano de Córdoba II takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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