İgnacio Vallejos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Vallejos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Vallejos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Vallejos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Vallejos 29 Nisan 2001 tarihinde 29.04.2001 şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Vallejos Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnacio Vallejos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgnacio Vallejos'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgnacio Vallejos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Vallejos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İgnacio Vallejos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Vallejos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında CA Güemes

31 Aralık 2023 yılında San Lorenzo II

İgnacio Vallejos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Vallejos şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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