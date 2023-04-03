İgnacio Vallejos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Vallejos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Vallejos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İgnacio Vallejos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İgnacio Vallejos 24 Mart 2002 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Alonso Vallejos Cuevas şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İgnacio Vallejos Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Universidad Católica U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. İgnacio Vallejos'nin CD Universidad Católica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İgnacio Vallejos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İgnacio Vallejos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İgnacio Vallejos şuan CD Universidad Católica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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