İgnacio Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Vazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Vazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Vazquez 15 Haziran 1997 tarihinde Hurlingham şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Vazquez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. İgnacio Vazquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgnacio Vazquez'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Vazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnacio Vazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Vazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Vazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında All Boys

8 Ağu 2019 yılında Belgrano

30 Haziran 2020 yılında All Boys

30 Ekim 2020 yılında San Luis

31 Ocak 2021 yılında All Boys

20 Nisan 2021 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2021 yılında All Boys

19 Ocak 2023 yılında Platense

31 Aralık 2023 yılında All Boys

İgnacio Vazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Vazquez şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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