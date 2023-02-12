İgnacio Viain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Viain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnacio Viain kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgnacio Viain ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgnacio Viain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Viain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgnacio Viain

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Viain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Viain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Viain 9 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Viain Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnacio Viain, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgnacio Viain'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Viainboyu ve yaşı kaç

İgnacio Viain Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnacio Viain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

İgnacio Viain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Viain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2020 yılında Atlanta

24 Şubat 2021 yılında El Porvenir

31 Aralık 2021 yılında Atlanta

14 Ocak 2022 yılında CSD San Martín (Burzaco)

31 Aralık 2022 yılında Atlanta

17 Ocak 2023 yılında CA San Telmo

İgnacio Viain kimdir

İgnacio Viain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Viain şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İgnacio Viain nereli

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