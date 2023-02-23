İgnacy Dawid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacy Dawid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnacy Dawid kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgnacy Dawid ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgnacy Dawid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacy Dawid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnacy Dawid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacy Dawid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacy Dawid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacy Dawid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacy Dawid 15 Ocak 2003 tarihinde Łódź şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacy Dawid Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İgnacy Dawid'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İgnacy Dawid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacy Dawid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

İgnacy Dawid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacy Dawid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Widzew II

7 Eylül 2022 yılında Widzew Lodz

İgnacy Dawid kimdir

İgnacy Dawid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacy Dawid şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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İgnacy Dawid nereli

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