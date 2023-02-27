İgnas Driomovas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnas Driomovas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnas Driomovas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgnas Driomovas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgnas Driomovas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnas Driomovas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnas Driomovas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnas Driomovas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnas Driomovas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnas Driomovas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnas Driomovas 27 Nisan 1997 tarihinde Gargzdai şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnas Driomovas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnas Driomovas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İgnas Driomovas'nin FK Panevezys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnas Driomovas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnas Driomovas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

İgnas Driomovas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnas Driomovas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Banga B

1 Temmuz 2014 yılında Banga

11 Temmuz 2016 yılında Stumbras

19 Haziran 2017 yılında Kulüpsüz

16 Ağustos 2017 yılında Egersund

1 Ocak 2018 yılında Banga

19 Temmuz 2019 yılında Egersund

15 Ocak 2020 yılında Banga

7 Ocak 2022 yılında Panevezys

İgnas Driomovas kimdir

İgnas Driomovas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnas Driomovas şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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İgnas Driomovas nereli

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