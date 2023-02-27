İgnas Plukas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnas Plukas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnas Plukas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnas Plukas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnas Plukas 8 Aralık 1993 tarihinde Vilnius şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Ignas Plūkas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnas Plukas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AG consulting yapmaktadır. İgnas Plukas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kauno Zalgiris futbol takımında oynamaktadır. FK Kauno Zalgiris takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgnas Plukas'nin FK Kauno Zalgiris ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnas Plukas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ignasplukas/

İgnas Plukas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnas Plukas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnas Plukas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnas Plukas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2013 yılında Zalgiris

1 Şubat 2014 yılında Siauliai

1 Haziran 2014 yılında Zalgiris

1 Temmuz 2014 yılında Utenis

1 Temmuz 2015 yılında Kauno Zalgiris

1 Şubat 2016 yılında Trakai

20 Temmuz 2018 yılında Suduva

17 Ocak 2021 yılında Hegelmann

7 Ocak 2023 yılında Kauno Zalgiris

İgnas Plukas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnas Plukas şuan FK Kauno Zalgiris takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

İgnas Plukas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya takımında 16 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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