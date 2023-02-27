İgnas Venckus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnas Venckus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnas Venckus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnas Venckus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnas Venckus 17 Temmuz 2001 tarihinde Klaipeda şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnas Venckus Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnas Venckus, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai takımına 23 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. İgnas Venckus'nin FK Banga Gargzdai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnas Venckus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnas Venckus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnas Venckus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnas Venckus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Koralas

23 Mart 2019 yılında Banga

İgnas Venckus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnas Venckus şuan FK Banga Gargzdai takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

İgnas Venckus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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