İgnasi Miquel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnasi Miquel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnasi Miquel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgnasi Miquel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgnasi Miquel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnasi Miquel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgnasi Miquel

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnasi Miquel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnasi Miquel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnasi Miquel 28 Eylül 1992 tarihinde Corbera de Llobregat şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ignasi Miquel Pons şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnasi Miquel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İgnasi Miquel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgnasi Miquel'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İgnasi Miquel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ignasimiquel23/

İgnasi Miquelboyu ve yaşı kaç

İgnasi Miquel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnasi Miquel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İgnasi Miquel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnasi Miquel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Cornellà Alty.

1 Temmuz 2008 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2010 yılında Arsenal Res.

1 Temmuz 2011 yılında Arsenal

9 Ağu 2013 yılında Leicester

31 Mayıs 2014 yılında Arsenal

1 Eylül 2014 yılında Norwich

30 Temmuz 2015 yılında Ponferradina

1 Temmuz 2016 yılında CD Lugo

7 Aralık 2017 yılında Málaga CF

4 Ağu 2018 yılında Getafe

13 Ağu 2019 yılında Girona FC

24 Ağu 2020 yılında Getafe

16 Eylül 2020 yılında CD Leganés

30 Haziran 2021 yılında Getafe

31 Ağu 2021 yılında SD Huesca

30 Haziran 2022 yılında Getafe

26 Temmuz 2022 yılında Granada

İgnasi Miquel kimdir

İgnasi Miquel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnasi Miquel şuan Granada takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

İgnasi Miquel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İgnasi Miquel nereli

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