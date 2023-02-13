İgnasi Vilarrasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnasi Vilarrasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnasi Vilarrasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnasi Vilarrasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnasi Vilarrasa 23 Ağu 1999 tarihinde Granollers şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ignasi Vilarrasa Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnasi Vilarrasa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSSports yapmaktadır. İgnasi Vilarrasa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgnasi Vilarrasa'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İgnasi Vilarrasa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ignasivilarrasa/

İgnasi Vilarrasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnasi Vilarrasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnasi Vilarrasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnasi Vilarrasa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Cornellà U19

1 Temmuz 2018 yılında Barcelona B

2 Temmuz 2018 yılında Cornellà

31 Aralık 2018 yılında Barcelona B

2 Eylül 2019 yılında Valladolid Prom

17 Temmuz 2021 yılında Atl. Baleares

5 Temmuz 2022 yılında SD Huesca

İgnasi Vilarrasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnasi Vilarrasa şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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