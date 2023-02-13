İgnasi Vilarrasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnasi Vilarrasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnasi Vilarrasa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgnasi Vilarrasa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İgnasi Vilarrasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnasi Vilarrasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgnasi Vilarrasa

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnasi Vilarrasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnasi Vilarrasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnasi Vilarrasa 23 Ağu 1999 tarihinde Granollers şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ignasi Vilarrasa Palacios şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnasi Vilarrasa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSSports yapmaktadır. İgnasi Vilarrasa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgnasi Vilarrasa'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İgnasi Vilarrasa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ignasivilarrasa/

İgnasi Vilarrasaboyu ve yaşı kaç

İgnasi Vilarrasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnasi Vilarrasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

İgnasi Vilarrasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnasi Vilarrasa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Cornellà U19

1 Temmuz 2018 yılında Barcelona B

2 Temmuz 2018 yılında Cornellà

31 Aralık 2018 yılında Barcelona B

2 Eylül 2019 yılında Valladolid Prom

17 Temmuz 2021 yılında Atl. Baleares

5 Temmuz 2022 yılında SD Huesca

İgnasi Vilarrasa kimdir

İgnasi Vilarrasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnasi Vilarrasa şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İgnasi Vilarrasa nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son Haberler
Marc Mateu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Mateu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marc Mateu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Mateu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı! Belediye başkanı kalp krizi geçirmiş!
Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı! Belediye başkanı kalp krizi geçirmiş!
Pablo Tomeo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Tomeo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Tomeo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Tomeo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Sielva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Sielva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Sielva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Sielva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?