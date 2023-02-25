İgnat Dostanko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnat Dostanko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnat Dostanko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnat Dostanko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnat Dostanko 12 Temmuz 1994 tarihinde Soligorsk şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Достанко Игнат Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnat Dostanko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnat Dostanko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Petrikov futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Petrikov takımına 24 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. İgnat Dostanko'nin Shakhter Petrikov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgnat Dostanko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iiiignat/

İgnat Dostanko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnat Dostanko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnat Dostanko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnat Dostanko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Gorodeya

31 Aralık 2015 yılında Soligorsk II

1 Ocak 2016 yılında ara verdi

1 Nisan 2020 yılında Shakhter

1 Ocak 2021 yılında Partizan S

24 Mart 2022 yılında Shakhter

İgnat Dostanko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnat Dostanko şuan Shakhter Petrikov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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