İgnat Martyug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnat Martyug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnat Martyug adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnat Martyug Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnat Martyug 3 Haziran 2003 tarihinde Koverdyaki şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Мартюг Игнат Устинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnat Martyug Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Baranovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Baranovichi takımına 7 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. İgnat Martyug'nin FK Baranovichi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnat Martyug Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnat Martyug isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnat Martyug Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnat Martyug futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2020 yılında Granit

1 Ocak 2021 yılında Rukh II

7 Nisan 2022 yılında FK Baranovichi

İgnat Martyug Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnat Martyug şuan FK Baranovichi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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