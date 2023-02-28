İgnatiy Nesterov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnatiy Nesterov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnatiy Nesterov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgnatiy Nesterov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgnatiy Nesterov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnatiy Nesterov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnatiy Nesterov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnatiy Nesterov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnatiy Nesterov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnatiy Nesterov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnatiy Nesterov 20 Haziran 1983 tarihinde Taschkent şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Игнатий Михайлович Нестеров şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnatiy Nesterov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnatiy Nesterov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 10 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. İgnatiy Nesterov'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgnatiy Nesterov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnatiy Nesterov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İgnatiy Nesterov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnatiy Nesterov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Pakhtakor

1 Temmuz 2009 yılında Bunyodkor

1 Ocak 2014 yılında Loko Tashkent

27 Ocak 2019 yılında Ohod Al-Medina

24 Şubat 2019 yılında Cezalı

13 Ekim 2019 yılında Loko Tashkent

10 Ağustos 2020 yılında Qizilqum

İgnatiy Nesterov kimdir

İgnatiy Nesterov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnatiy Nesterov şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

İgnatiy Nesterov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan takımında 1 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2002 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 106 maçta 0 gol atmıştır.

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İgnatiy Nesterov nereli

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