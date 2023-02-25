İgnatiy Sidor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnatiy Sidor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnatiy Sidor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnatiy Sidor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnatiy Sidor 21 Ağustos 1998 tarihinde Zhodino şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сидор Игнатий Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnatiy Sidor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA Playsport yapmaktadır. İgnatiy Sidor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naftan Novopolotsk futbol takımında oynamaktadır. Naftan Novopolotsk takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İgnatiy Sidor'nin Naftan Novopolotsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnatiy Sidor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ignatsidor/

İgnatiy Sidor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnatiy Sidor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnatiy Sidor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnatiy Sidor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Torpedo Zhodino

2 Ağustos 2018 yılında Granit

31 Aralık 2018 yılında Torpedo Zhodino

12 Mart 2019 yılında FK Lida

31 Aralık 2019 yılında Torpedo Zhodino

28 Şubat 2020 yılında FK Smorgon

22 Mart 2021 yılında Krumkachi

25 Ocak 2022 yılında Khujand

4 Ağustos 2022 yılında Naftan

İgnatiy Sidor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnatiy Sidor şuan Naftan Novopolotsk takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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