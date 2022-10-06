İğne Oyacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İğne Oyacısı görev tanımı nedir, İğne Oyacısı ne iş yapar, İğne Oyacısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İğne Oyacısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İğne Oyacısı Tanımı;

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İğne Oyacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İğne Oyacısı Maaşları

İğne Oyacısı maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük İğne Oyacısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İğne Oyacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.71

Meslek Adı :

İğne Oyacısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Olmayan

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İğne Oyası tekniğine uygun model araştırabilme ve kullanılacak araç gereçleri seçebilme, teknikleri uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip bireydir

Görev ve İşlem Basamakları :

İğne Oyacısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Geleneksel Türk işleme sanatlarını incelemek

b) Desen tasarımları yapmak

c) İğne Oyasını yapmak

d) Ütüleme yapmak Ütüleme

e) İşlemelerin bakımını yapmak ve korumak

f) Yıpranan ve yırtılan dokuma ve örgü kumaşları onarmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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