İğne Yapraklı Ağaçlar Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İğne Yapraklı Ağaçlar Yetiştiricisi görev tanımı nedir, İğne Yapraklı Ağaçlar Yetiştiricisi ne iş yapar, İğne Yapraklı Ağaçlar Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İğne Yapraklı Ağaçlar Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İğne Yapraklı Ağaçlar Yetiştiricisi Tanımı;

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İğne Yapraklı Ağaçlar Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İğne Yapraklı Ağaçlar Yetiştiricisi Maaşları

İğne Yapraklı Ağaçlar Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İğne Yapraklı Ağaçlar Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İğne Yapraklı Ağaçlar Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6112.49

Meslek Adı :

İğne Yapraklı Ağaçlar Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Arazide Üretime Hazırlık yapan, üretim tekniklerini kullanarak tekniğine uygun olarak iğne yapraklı ağaçları yetiştirip, bitkilerin bakım ve kültürel işlemlerini yürütme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İğne Yapraklı Ağaçlar Yetiştiricisi ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arazi seçimi yapmak

b) Arazide üretim için hazırlık yapmak

c) Toprak işleme alet ve makinelerinin bakımını ve ayarlarını yapmak

d) İğne Yapraklı Ağaçlar Yetiştirmek

e) Süs bitkileri hastalıkları ile mücadele etmek

f) Genel zararlılar ile mücadele etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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