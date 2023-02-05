İgo Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgo Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgo Gabriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgo Gabriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgo Gabriel 13 Ekim 2001 tarihinde Maceió şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Igo Gabriel Santos Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgo Gabriel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A10 PRO yapmaktadır. İgo Gabriel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgo Gabriel'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İgo Gabriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgo Gabriel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgo Gabriel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgo Gabriel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Zumbi EC

12 Kasım 2019 yılında CSA

6 Kasım 2020 yılında Botafogo B

31 Aralık 2022 yılında CSA

1 Ocak 2023 yılında Botafogo

İgo Gabriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgo Gabriel şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

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