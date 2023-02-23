İgor Arhirii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Arhirii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Arhirii adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Arhirii Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Arhirii 17 Şubat 1997 tarihinde Mihailovca şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Arhirii Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Arhirii, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Arhirii'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Arhirii Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arhirrii/

İgor Arhirii Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Arhirii isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Arhirii Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Arhirii futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Zimbru-2

1 Temmuz 2016 yılında Zimbru Chisinau

9 Mart 2020 yılında Milsami

21 Şubat 2022 yılında CSC Selimbar

İgor Arhirii Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Arhirii şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İgor Arhirii Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mihailovca (2005–2008), Sparta Selemet (2008–2011), Real Succes (2011–2014), Zimbru Chișinău (2014–2015)

Moldova takımında 20 numaralı formasıyla 28 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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