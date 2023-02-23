İgor Armas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Armas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Armas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Armas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Armas 14 Temmuz 1987 tarihinde Căușeni şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Igor Armaş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Armas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Armas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 3 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. İgor Armas'nin FC Voluntari ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Armas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Armas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İgor Armas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Armas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Zimbru Chisinau

1 Ocak 2009 yılında Hammarby

1 Şubat 2010 yılında Kuban Krasnodar

12 Ağustos 2017 yılında Anji Mahaçkale

3 Eylül 2018 yılında FC Voluntari

İgor Armas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Armas şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

İgor Armas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova takımında 4 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 83 maçta 6 gol atmıştır.

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