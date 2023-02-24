İgor Ateljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Ateljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Ateljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Ateljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Ateljevic 23 Mayıs 1998 tarihinde Trebinje şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Ateljevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Ateljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Foca futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Foca takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Ateljevic'nin FK Sutjeska Foca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Ateljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Ateljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Ateljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Ateljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Zarkovo

10 Ağustos 2018 yılında Mali Mokri Lug

13 Temmuz 2021 yılında Leotar Trebinje

21 Şubat 2022 yılında Sutjeska Foca

İgor Ateljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Ateljevic şuan FK Sutjeska Foca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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