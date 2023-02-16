İgor Bahia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Bahia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Bahia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Bahia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Bahia 25 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Igor Ruan Sousa dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Bahia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Bahia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgor Bahia'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Bahia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Bahia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İgor Bahia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Bahia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Cruzeiro (AL)

- yılında Murici

20 Ocak 2022 yılında CA Juventus

19 Nisan 2022 yılında Anápolis

8 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında CS Sergipe-SE

İgor Bahia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Bahia şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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