İgor Basic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Basic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Basic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Basic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Basic 11 Ekim 1996 tarihinde Zrenjanin şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Igor Bašić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Basic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Basic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Basic'nin FK Macva Sabac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Basic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Basic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Basic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Basic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2010 yılında FK Banat Zrenjanin U19

1 Temmuz 2015 yılında Banat Zrenjanin

20 Şubat 2016 yılında National Sebis

25 Temmuz 2018 yılında ACS Poli

28 Ocak 2019 yılında B. Podgorica

11 Ağu 2020 yılında OFK Titograd

5 Şubat 2021 yılında Radnicki Srem

28 Temmuz 2021 yılında Zlatibor

6 Temmuz 2022 yılında FK Loznica

15 Eylül 2022 yılında Macva

İgor Basic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Basic şuan FK Macva Sabac takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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