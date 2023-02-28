İgor Bondarenco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Bondarenco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Bondarenco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgor Bondarenco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İgor Bondarenco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Bondarenco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Bondarenco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Bondarenco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Bondarenco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Bondarenco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Bondarenco 28 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бондаренко Игорь şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Bondarenco Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Bondarenco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 24 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Bondarenco'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Bondarenco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dieselek2/

İgor Bondarenco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Bondarenco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

İgor Bondarenco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Bondarenco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sheriff-2

1 Temmuz 2017 yılında CSF Speranta

31 Aralık 2017 yılında Sheriff-2

1 Ocak 2018 yılında FC Tighina

1 Ocak 2019 yılında Sheriff-2

1 Ocak 2020 yılında Sfintul Gheor.

10 Eylül 2020 yılında Floresti

24 Şubat 2022 yılında Milsami

İgor Bondarenco kimdir

İgor Bondarenco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Bondarenco şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İgor Bondarenco nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Son Haberler
Marek Ujlaky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Ujlaky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marek Ujlaky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Ujlaky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nichita Cambura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nichita Cambura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nichita Cambura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nichita Cambura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Twardzik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Twardzik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Twardzik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Twardzik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Danu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Danu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Danu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Danu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi
Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi