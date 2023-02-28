İgor Bondarenco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Bondarenco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Bondarenco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Bondarenco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Bondarenco 28 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бондаренко Игорь şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Bondarenco Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Bondarenco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 24 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Bondarenco'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Bondarenco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dieselek2/

İgor Bondarenco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Bondarenco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Bondarenco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Bondarenco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sheriff-2

1 Temmuz 2017 yılında CSF Speranta

31 Aralık 2017 yılında Sheriff-2

1 Ocak 2018 yılında FC Tighina

1 Ocak 2019 yılında Sheriff-2

1 Ocak 2020 yılında Sfintul Gheor.

10 Eylül 2020 yılında Floresti

24 Şubat 2022 yılında Milsami

İgor Bondarenco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Bondarenco şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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