İgor Burko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Burko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Burko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Burko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Burko 8 Eylül 1988 tarihinde Berezino şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Бурко Игорь Васильевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Burko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MAGIC Sports Promotion yapmaktadır. İgor Burko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 14 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İgor Burko'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Burko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/burko1988/

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İgor Burko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Burko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

İgor Burko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Burko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Dinamo Brest

1 Ocak 2014 yılında Torpedo Zhodino

5 Ocak 2016 yılında Soligorsk

14 Ocak 2021 yılında Torpedo Zhodino

İgor Burko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Burko şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

İgor Burko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 21 numaralı formasıyla 1 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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